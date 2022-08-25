Başkan Koloğlu "Hızını azalt ömrünü uzat" dedi yaya geçidini boyadı Yerel Haberler DÜZCE(İHA) –Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede yapılan hız kesicilerin boyama çalışmalarını takip ederek sürücülere "Hızını azalt ömrünü uzat" dedi. DÜZCE(İHA) –Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede yapılan hız kesicilerin boyama çalışmalarını takip ederek sürücülere "Hızını azalt ömrünü uzat" dedi. Cumayeri Belediyesi'ne bağlı ekipler yaz boyunca yoğun çalıştı. İlçede yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yaya geçitlerine yakın noktalara hız kesiciler de yapıldı. Yapılan hız kesicilerin boyama çalışmasına Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz'de katıldı. Koloğlu ve Akdeniz eline fırça alarak boyama yaptı. Başkan Mustafa Koloğlu, "Sürücülerimizin herhangi bir olumsuzluğa uğramaması adına ilçemiz girişindeki hız kesicilerimizin boyama çalışmalarını tamamladık. Hızını azalt, ömrünü uzat" dedi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Koloğlu Akdeniz Yerel Haberler

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