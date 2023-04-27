Başkan Kılınç, sahadaki personeli yalnız bırakmıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaraları sarmak için gayretle çalışan personelini sahada ziyaret etmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaraları sarmak için gayretle çalışan personelini sahada ziyaret etmeye devam ediyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise gayretle çalışan personelini sahada inceliyor.

Son olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Başkan Kılınç, çalışanlara kolaylıklar diledi. Kılınç incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, "Depremin izlerini en aza indirmek için hizmet ve çalışmalarımız devam etmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik" dedi.

Vatandaşlar ise depremin ilk anından itibaren özverili bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN