Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 71 Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnafın derdini, yaşadığı sorunları dinledi. Ziyaretin gündemi ise ekonomik kriz ve vatandaşın düşen alım gücü oldu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı esnafı ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak 71 Mahallesi'nde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Kurt, esnafla çay içip sohbet etti, esnafın derdini dinledi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. 71 Evler Mahallesi'nde tek tek işyerlerine giren, kahvehaneleri, parkları gezen Başkan Kurt, esnafın ve vatandaşın derdini dinledi.

"31 MART YANLIŞ POLİTİKALARI ENGELLEMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN"

Esnafın da vatandaşın da en büyük derdinin ülkede yaşanan derin ekonomik kriz olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Olmayan parayla, vatandaş da esnaf da ne yapsın? Yüklü gelen elektik, doğalgaz faturaları esnafın belini iyice bükmüş. Ekonomik krizin de zamların da tek bir nedeni var, o da Türkiye'nin yanlış ekonomi politikası. Bütün sorunların altında da Türkiye'nin kötü yönetilmesi yatıyor. 31 Mart, hükümeti uyarmak, hükümeti frenlemek ve yanlış politikalarını engellemek için önemli bir gün. Ey iktidar, dur, 2028 kadar bu böyle gitmez diyebiliriz" dedi.

71 Evler Mahallesi'ni gezen Başkan Kurt'a esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kurt ile fotoğraf çektirmek isteyen esnafın ve vatandaşın talebini yerine getirerek, bol bol fotoğraf çektirdi.