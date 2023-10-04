Başkan Kaplan "Sosyal tesis Yeniköy'e çok yakışacak"

Göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği projeler ile Koçarlı'ya önemli yatırımlar kazandıran Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye getirdiği yatırımlara her geçen gün yenilerini ekliyor.

Kamu yatırımlarının yanında belediye yatırımlarına da hız kesmeden devam eden Başkan Kaplan, başlatmış olduğu sosyal tesis atağına bir yenisini daha ekleyerek Yeniköy Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alanda yapılacak olan sosyal tesis için inceleme gerçekleştirerek düğmeye bastı.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Yüksel Bıçakçı ile birlikte sosyal tesis yapılacak olan alanda ve çevresinde inceleme yapan Başkan Kaplan, alanın ve çevresinin sosyal tesis için çok uygun olduğunu ifade ederek "Sosyal tesis atağımız devam ediyor. Yapımı biten ve devam eden sosyal tesislerimizden sonra şimdi sıra Yeniköy'de! Yeniköy, yeni sosyal tesisine kısa zamanda kavuşacak. İlçemizin her noktasına hizmet götürmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Yeniköy Mahallemizde yapımına başlayacak olduğumuz Sosyal Tesis Alanımızda ve çevresinde incelemelerde bulunduk. Çevre düzenlemesi ile Yeniköy'e çok güzel ve modern bir tesis kazandıracağız. Bu sosyal tesis Yeniköy'e çok yakışacak. Yeniköy'lü hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kaplan, "Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor. Verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek bir bir hayata geçiriyoruz. Koçarlı için ne yapsak azdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Kaplan ayrıca, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, AK Parti Aydın Milletvekillerimize, Aydın Valimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN