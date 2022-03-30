Başkan Kaplan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

KOÇARLI, AYDIN (İHA) - Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın vefat eden babası Arif Kaplan son yolculuğuna uğurlandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın 82 yaşındaki babası Arif Kaplan hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Kaplan'ın acı haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Baba Kaplan için Koçarlı Cihanoğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arif Kaplan'ın cenazesi, kırsal Tekeli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN