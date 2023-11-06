Başkan Işık'tan Akyol ailesine bayrak hediyesi

Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Ercan Akyol, çöpte bulduğu Türk Bayrağını temizleyip önce üç tekerlekli aracına, daha sonra da evinin balkonuna asarak gönülleri fethetmişti.

Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Ercan Akyol, çöpte bulduğu Türk Bayrağını temizleyip önce üç tekerlekli aracına, daha sonra da evinin balkonuna asarak gönülleri fethetmişti. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ercan Akyol'u evinde ziyaret ederek ona Türk Bayrağı hediye etti.

Gürsu'da, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki Ercan Akyol, akşam mesaisinde bir çöp konteynerinde Türk bayrağı olduğunu fark etti. 3 çocuk babası Akyol'un çöpten bayrağı alıp düzelterek akülü aracına astığını gören bir kişi, bunu kendisinden ondan habersiz cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda kişi, Türk bayrağına gösterdiği hassasiyetten dolayı Akyol'u kutladı. Akyol'un evine getirdiği bayrağı ise eşi yıkayıp temizleyerek balkonlarına astı.

Sosyal medyada Ercan Akyol'u izleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Akyol ve ailesine evlerinde ziyarette bulundu. Başkan Işık, Ercan Akyol'a yeni Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Işık ile aile bireyleri, balkondaki yıpranmış bayrağı indirerek yerine bu bayrağı astı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ziyarette yaptığı konuşmada, millet olarak vatana ve bayrağa karşı sevincin ve hassasiyetlerinin çok fazla olduğunu söyledi.

Bu anların sosyal medyada paylaşıldığını hatırlatan Işık, "Ercan kardeşimizin ne kadar güzel, ne kadar hoş bir davranış yaptığını Türk milleti de benimsemiş oldu. Kardeşimizi bu duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyorum. Çünkü biliyorsunuz biz Türk milleti olarak vatan ve bayrak bizim için çok önemlidir. Ercan evine asmak için daha büyük bir Türk bayrağı istedi. İnşallah daha büyüğünü Ercan'ın binasından aşağı sallandıracak şekilde kendisine vereceğiz." diye konuştu.

Ziyaretten son derece mutlu olan Akyol ailesi Başkan Işık ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. - BURSA