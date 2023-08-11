Başkan Işık, Rektör Kızıltoprak'a başarılar diledi
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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Süleyman Kızıltoprak'a iadeyi ziyarette bulundu.
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Süleyman Kızıltoprak'a iadeyi ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Kızıltoprak'a hayırlı olsun temennisinde bulunup çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel