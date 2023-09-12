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Başkan Işık: "Dumlupınar Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmalara devam edeceğiz"

Yerel Haberler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Işık, Dumlupınar Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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