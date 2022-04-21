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Başkan Genç muhtarlarla iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Genç muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, muhtarlarla geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, muhtarlarla geleneksel iftar programında bir araya geldi. İftar programına, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Adil Alemdar ile çok sayıda muhtar ve aileleri katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, muhtarların mahallelerde vatandaşların birinci muhatabı olduğunu, bunun bilinciyle hareket ettiklerine vurgu yaptı. Genç, "Biz muhtarlarımızla Ramazan akşamlarında bir araya gelmeyi geleneksel hale getirdik. İyi ki de getirdik. Toplantılarda bir araya geliyoruz ama Ramazanlarda geleneksel olarak bir aradayız. Seçildiğimiz andan itibaren sizlerle birlikte mahallelerimizde büyük bir fedakarlığı, büyük bir hizmeti ifa etmeye çalışıyoruz. Bu manada vatandaşlarımızın birinci muhatabının muhtarlar olduğu gerçeğini bilerek davranmaya çalışıyoruz. O nedenle güzel bir mesai birlikteliğimiz var. Allah daha güzel mesai birlikteliğini ve bu şehrin güzel insanlarına, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bu vesileyle de ahirete irtihal eden muhtarlarımızı da rahmetle bir kez daha anıyorum, mekanları cennet olsun" diye konuştu. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gürkan Demirkale, Ahmet Metin Genç, Ortahisar, İftar, Yerel, Haberler

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