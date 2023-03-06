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Başkan Erol'dan 'Berat Kandili' mesajı

Yerel Haberler

Başkan Erol'dan 'Berat Kandili' mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığında mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mübarek Ramazan ayının son müjdecisi Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Kandiller, ailevi ve sosyal ilişkilerimizde sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörünün ön plana çıktığı müstesna günlerdir. Berat kandili, inananlar için vicdanları muhasebeye çekme, nefisleri terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hataları telafi için eşsiz bir fırsattır. Bu kutsal gece, yeryüzünde hakkıyla idrak edildiğinde, inanıyoruz ki; Allah katında mutlaka karşılığını bulacak. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, mübarek gecelerin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi duasıyla Yüce Allah'a sığınıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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