Başkan Erhan Kılıç Tedavi Sürecinin Ardından Görevine Döndü

Geçen ay yaşadığı kaza sonucu her iki ayağında kırıklar oluşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tedavi sürecinin ardından görevine geri döndü. Başkan Kılıç, mesai arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Geçen ay talihsiz bir kaza sonucu her iki ayağında kırıklar oluşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tedavi sürecinin ardından görevinin başına döndü. Başkan Kılıç "Mesai arkadaşlarımız ile birlikte görevimizin başındayız. Yarının Buca'sı için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Geçirdiği kazanın ardından çalışmalarını evinden sürdüren Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bugün belediye binasına gelerek görevine başladı. Makam odasında kurum personeli tarafından karşılanan Kılıç, geçmiş olsun dileklerini ileten mesai arkadaşlarına tek tek teşekkür etti, onlarla sohbet etti.

Başkan Kılıç, yaptığı açıklamada:

"Tedavi sürecim boyunca geçmiş olsun dileklerini ileten, sosyal medyadan mesaj gönderen, telefonla arayıp soran vatandaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bugün yeniden görevimin başındayım. Tüm mesai arkadaşlarımızla beraber ilk günkü azim ve kararlılığımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep birlikte Buca'mızı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Biz çalışacağız, Buca kazanacak."