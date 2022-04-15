Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı

TUFANBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü ile Kaymakam Abdulhamit Bayram yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı.

Tufanbeyli ilçesi Atatürk Yatılı Bölge Okulu yemekhanesinde verilen iftar yemeğinde yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri bir araya geldi. İftar yemeğine katılan Tufanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü ile Kaymakam Abdulhamit Bayram çocukları iftarda yalnız bırakmadı. Kaymakam Bayram, devletin her çocuğun yanında ve destekçisi olduklarını ifade ederek iftarda çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştıklarını kaydetti. Belediye Başkanı Remzi Ergü ise çocuklar ve aileleriyle iftarda sohbet ederken çocuklara iftar sonrası alışveriş kartı ve oyuncaklar hediye etti. - ADANA