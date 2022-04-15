Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı - Haberler

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Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü ile Kaymakam Abdulhamit Bayram yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı.

TUFANBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü ile Kaymakam Abdulhamit Bayram yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı.

Tufanbeyli ilçesi Atatürk Yatılı Bölge Okulu yemekhanesinde verilen iftar yemeğinde yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri bir araya geldi. İftar yemeğine katılan Tufanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü ile Kaymakam Abdulhamit Bayram çocukları iftarda yalnız bırakmadı. Kaymakam Bayram, devletin her çocuğun yanında ve destekçisi olduklarını ifade ederek iftarda çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştıklarını kaydetti. Belediye Başkanı Remzi Ergü ise çocuklar ve aileleriyle iftarda sohbet ederken çocuklara iftar sonrası alışveriş kartı ve oyuncaklar hediye etti. - ADANA

Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı

Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı

Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Remzi Ergü, Tufanbeyli, Bayram, Adana, Yerel, Haberler

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