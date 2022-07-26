Başkan Dutlulu, Zeytinliova'daki Çalışmaları Yerinde İnceledi - Haberler

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Başkan Dutlulu, Zeytinliova'daki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Dutlulu, Zeytinliova'daki Çalışmaları Yerinde İnceledi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zeytinliova Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zeytinliova Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Zeytinliova Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Hem merkez hem de kırsal mahallelerde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başkan yardımcıları Ekrem Kayserili, Ahmet Tınazlı, Bedri Türk, Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu ve Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir ile birlikte bölgedeki parke taş çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Dutlulu, "7 bin m2'nin üzerinde parke taş çalışması yaptığımız Zeytinliova mahallemizi ziyaret ederek hem çalışmalarımızı yerinde inceledik hem de bölge halkımızla fikir alışverişinde bulunduk. Yaptığımız hizmetlerden halkımızın memnun olması bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Dutlulu daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte halk taleplerini not alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

ANKA / Yerel

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