Başkan Dinçer: "Şehrimiz için halkımızla istişare ederek çalışıyoruz"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunurken, "Şehrimiz için ortak akıl anlayışıyla halkımızla istişare ederek çalışıyoruz" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunurken, "Şehrimiz için ortak akıl anlayışıyla halkımızla istişare ederek çalışıyoruz" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer esnaf ve vatandaşları bir raya gelerek hem çalışmaları değerlendirdi hem de istişarede bulundu. Başkan Dinçer, vatandaşların ne düşündüğünün son derece önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Belediyemizin yaptığı çalışmaları esnafımızla paylaştık. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Aksaray'ımıza hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

Dinçer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ise "Belediye Başkanımızı dükkanlarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Onunla konuşma, talep ve sorunları kendisine iletme fırsatı buluyoruz. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - AKSARAY