Balıkesir yerel haberi... Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Denetko Yolu'ndaki Çalışmaları İnceledi

Balıkesir habere göre Burhaniye Belediyesi, yıllardır ilçe halkının şikayetlerine konu olan Denetko yolunda yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çalışmaları yerinde inceledi.

Burhaniye Belediyesi, yıllardır ilçe halkının şikayetlerine konu olan Denetko yolunda yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çalışmaları yerinde inceledi.

Burhaniye Belediyesi, ilçenin en kritik yollarından olan ve yıllardır çözüm bekleyen Tuzla Caddesi'ni (Bülent Ecevit Bulvarı) yenileme çalışmalarına başladı.

Burhaniye'nin arka yoldan sahile ve Akçay'a bağlantısını oluşturan ve yaklaşık 3 km uzunluğunda olan yolun söküm işlemlerinin başlamasıyla beraber alana gidip incelemeler yapan Başkan Deveciler, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve birim müdürleriyle bir araya gelerek yolda yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Çanakkale - İzmir yolundan başlayarak Geriş Mezarlığı'nın yanından Denetko sahil yoluna kadar uzanan caddenin yeniden yapımı için başlatılan faaliyetlerle ilgili Başkan Deveciler, 1 hafta içinde çalışmaların tamamlanarak yolun sathi kaplamayla asfaltlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Başkan Deveciler, "Bu kritik yolumuz yıllardır makus talihiyle hizmet bekliyordu. Vatandaşlarımızın yolun bozuk olmasından dolayı sürekli şikayetlerini değerlendirerek yolun yenilenmesi kararını aldık. Söküm çalışmalarımız başladı, kısa sürede yapım işlemlerini de tamamlayarak yolumuzu ivedilikle kullanıma açacağız" dedi.