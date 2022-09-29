Başkan Demir ve ekibi sebze pazarına çıkarma yaptı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, birim müdürleri ile beraber her hafta perşembe günü kurulan sebze pazarını ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, birim müdürleri ile beraber her hafta perşembe günü kurulan sebze pazarını ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye önem gösteren Başkan Demir'in bu kez adresi sebze pazarı oldu. Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra tüm birim müdürlerinin de hazır bulunduğu pazar ziyareti esnasında Başkan Demir, tezgahlardaki etiketleri inceledi, halkın sıkıntı ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar, sevgi çemberine aldıkları Belediye Başkanı Faruk Demir'i başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, aylardır ülkemizde önüne geçilemeyen fiyat artışlarından dolayı yaşamlarını sürdürmekte zorlandıkları yönünde dert yandılar. - ARDAHAN