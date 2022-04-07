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Başkan Demir, sebze meyve pazarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir, sebze meyve pazarını ziyaret etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sebze meyve pazarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sebze meyve pazarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekibiyle birlikte pazar yerinde nabız yoklayan Başkan Demir, etiketlerin yüksek olmasından dolayı isyan eden şehir halkının yakın ilgisiyle karşılaştı.

Etrafında kenetlenen vatandaşlarla uzun süre sohbet ederek sorunlarına kulak veren Belediye Başkanı Faruk Demir yaptığı açıklamada; yükselen fiyatlar nedeniyle insanların geçinemediklerini ve alım güçlerinin düştüğünü belirterek bu olumsuz durumun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. - ARDAHAN

Başkan Demir, sebze meyve pazarını ziyaret etti

Başkan Demir, sebze meyve pazarını ziyaret etti

Başkan Demir, sebze meyve pazarını ziyaret etti

Başkan Demir, sebze meyve pazarını ziyaret etti

Başkan Demir, sebze meyve pazarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Demir, Ardahan, İsyan, Yerel, Haberler

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