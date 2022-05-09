Başkan Ceylan Anneler Günü'nü unutmadı - Haberler

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Başkan Ceylan Anneler Günü'nü unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ceylan Anneler Günü'nü unutmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan Pazar günü kutlanan Anneler günü nedeniyle mesainin ilk günü Belediye personelinin ve belediyede bulunan kadın misafirlerin anneler gününü kutladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan Pazar günü kutlanan Anneler günü nedeniyle mesainin ilk günü Belediye personelinin ve belediyede bulunan kadın misafirlerin anneler gününü kutladı.

Belediye binasında tüm birimleri tek tek dolaşan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, belediye çalışan annelere ve kadın misafirlere karanfil vererek günlerini kutladı. Anneler yılda bir defa değil her zaman aranmalı diyen Belediye Başkanı Kamil Ceylan;

"Bugünümüzü size borçluyuz. Bizi bu günlere getiren, nesilleri nesillere katan değerli annelerimizin Anneler Günü' nü kutluyor, kendilerine en derin saygılarımı sunuyorum" dedi. Hediyelerini alan anneler Başkan Ceylan'ın bu nazik davranışından dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamil Ceylan, Anneler Günü, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Haberler

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