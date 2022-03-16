Başkan Çerçioğlu, Soyer ve Seçer'i ağırladı

İZMİR (İHA) - İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Soyer ve Seçer, Aydın'da özellikle kooperatifçiliğin gelişmesine yönelik ve kadınlarla ilgili yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu ise Soyer ve Seçer'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel