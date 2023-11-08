Başkan Çerçioğlu Sökeli vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Sökeli vatandaşlarla buluştu. Efeler ilçesinin ardından Söke'de Ata Tohumlarından elde edilen kışlık sebze fidelerinin dağıtımını yapan Çerçioğlu, Söke pazarını da ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kışlık sebze fidesi dağıtımı devam ediyor. Efeler'in ardından Söke ilçesinde de on binlerce fide dağıtımı yapıldı. Fidelerden alan vatandaşlar Çerçioğlu'na yerel tarım ürünlerini koruduğu ve gelecek nesillere aktardığı için teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu yerli sebzelerin ve tohumların önemine vurgu yaparak, "10 yıldır Ata Tohumlarımıza sahip çıkarak hem ürettiğimiz tohumları hem de sebze fidelerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yerel ürünlerimizi korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Söke pazarını da ziyaret eden Çerçioğlu'na hayat pahalılığından yakındı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyen vatandaşlar, tencerelerini kaynatmakta zorlandıklarının altını çizdi.

Çerçioğlu'na Söke ziyaretinde Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti. - AYDIN