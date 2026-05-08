Başkan Büyüksimitci: 'Annelerimiz, hayatımızın en kıymetli hazinesidir'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, annelerin sadece ailelerin değil, toplumun da en güçlü dayanağı olduğunu belirterek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatımıza sevgiyi, merhameti, sabrı ve fedakarlığı öğreten en kıymetli varlıklarımız annelerimizdir. Bir evladı yetiştirmenin ötesinde; güçlü bireyler, sağlam aileler ve huzurlu bir toplum inşa eden annelerimiz, geleceğimizin en büyük mimarlarıdır. Onların duası, emeği ve sevgisi hayatımız boyunca en büyük gücümüz olmaktadır. Ne kadar büyürsek büyüyelim, bir annenin evladına duyduğu sevginin yerini hiçbir şey dolduramaz. Gecesini gündüzüne katarak ailesi için emek veren, her şartta evladının yanında duran annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Annelerimiz; şefkatiyle içimizi ısıtan, varlığıyla hayatımıza anlam katan en değerli hazinemizdir. Bugün sahip olduğumuz birçok değerin temelinde annelerimizin emeği, duası ve özverisi vardır. Sanayinin gelişiminde ihtiyaç duyulan çalışkan, üretken ve sorumluluk sahibi nesillerin yetişmesinde de annelerimizin katkısı büyüktür. Geleceğimizi şekillendiren tüm annelerimiz, her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, sevgi ve fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimizi ise rahmet, minnet ve dualarla anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı