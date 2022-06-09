Başkan Aygün'den gençlere: "Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez" - Haberler

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Başkan Aygün'den gençlere: "Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Aygün'den gençlere: 'Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez'

Ata Sporları Federasyonu'nun Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlediği etkinliğe katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geçmişini bilmeyenin geleceğini tayin edemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz.

Ata Sporları Federasyonu'nun Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlediği etkinliğe katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geçmişini bilmeyenin geleceğini tayin edemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza tarihimizi çok iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız" dedi.

Zeki Aygün, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği etkinliğe katılarak, öğrenciler ile bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Geçmişini bilmeyenin geleceğini tayin edemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza tarihimizi çok iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız. Bu noktada bugün icra edeceğimiz ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımız" dedi.

Başkan Aygün, mezun olacak olan tüm öğrencileri tebrik ederek, üniversite sınavında başarılar diledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Zeki Aygün Yerel Haberler

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