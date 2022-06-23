Didim Belediye Başkanı Atabay, Tekstil Park Açılış Törenine Katıldı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tekstil Park alanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Didim Amfi Tiyatro ve ilçede yapımı tamamlanan 10 yatırımın açılışı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak kültür merkezi ve Didim Belediyesi tarafından yapımına başlanacak sokak hayvanları mama fabrikasının temel atma törenini yapmak üzere Aydın'a geldi. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Aydın'ın Efeler ilçesi oldu. Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tekstil Park alanının açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu'na, Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Aydın Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çeşitli ilçelerin belediye başkanları eşlik etti.

ANKA / Yerel