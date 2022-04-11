Başkan Atabay, pazar esnafını ziyaret etti

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, semt pazarına giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Atabay, "Hem vatandaşımızın hem esnafımızın ilk dert yandığı konu hayat pahalılığı. Bu durumdan vatandaşımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçede kurulan Cumartesi pazar alanını ziyaret etti. Başkan Atabay'a Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile birim müdürleri eşlik etti. Burada alışverişe gelen vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek şikayetlerini dinleyen Başkan Atabay, pazarın nabzını tuttu.

Pazar alanında esnaf ve vatandaşlar ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Bugün pazar alanında vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya geldik, sorunlarını ve taleplerini dinledik. Bir kez daha gördük ki toplumun her kesiminin tek bir ağızdan şikayeti hayat pahalılığı. Günümüzde gelinen durumda geçinmek gerçekten çok zor. BEl birliğiyle bu durumdan çıkmalıyız" dedi. - AYDIN