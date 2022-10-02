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Başkan Arslan, milli güreşçi Hasan Şahin'i unutmadı

Yerel Haberler

Başkan Arslan, milli güreşçi Hasan Şahin'i unutmadı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çamelili Milli güreşçi Hasan Şahin'in vefat yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çamelili Milli güreşçi Hasan Şahin'in vefat yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye'de 30 yıl boyunca güreşçe ilgilenen ve bir çok başarılara imza atan Milli güreşçi Hasan Şahin'in vefat yıldönümü nedeniyle Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan mesaj yayımladı. Hasan Şahin'in aldığı başarı üstüne başarıyla yeni nesle örnek olacak bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, "Çameli'nin Milli Güreşçilerinden Kırkpınar'da 1971'de başpehlivan olan Hasan Şahin daha sonra Hüseyin Çokal ve birçok pehlivana ustalık yaptı. 1984'te Kırkpınar hizmet ödülü alan Şahin, hakemlik ve yağlı güreş antrenörlüğü de yaptı. Gençlerimizin ilham alacağı ve Türk Milleti'ne, Çameli'ye elde ettiği başarılarla unutulmaz yıllar yaşatan büyük güreşçimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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