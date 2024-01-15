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Kütahya Belediye Başkanı Şehit Ailelerini Ziyaret Ediyor

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, şehirde yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Işık, şehit ailelerine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti ve onlara verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, şehirde yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Işık ve eşi Fatma Işık, ilk olarak şehit Hasan Yaşar'ın eşi Canan Yaşar ve çocukları Ecrin ile Melek Nur'u evlerinde ziyaret etti. Ardından şehit Hasan Kahraman'ın eşi Büşra Kahraman ve oğlu Gökalp'e misafir olan Başkan Işık, şehit ailelerine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kütahya Belediyesi olarak ellerinden gelen her türlü desteği ve hizmeti kendilerine vermekten onur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Işık, şehitlerin emanetinin baş tacı olduğunu belirterek misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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