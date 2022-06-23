Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti - Haberler

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Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Alim Işık'tan 'Geçmiş olsun' ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, geçirdiği iş kazası sonrası hastanede tedavisi devam eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Ali Kıyak'ı, ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, geçirdiği iş kazası sonrası hastanede tedavisi devam eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Ali Kıyak'ı, ziyaret etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yurt dışı görevinden döner dönmez ayağının tozu ile iş kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede Mehmet Ali Kıyak'ı ziyaret etti.

Başkan Işık, Kıyak'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, acil şifalar diledi.

Başkan Işık'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Su ve Kanalizasyon Müdürü Serhat Muştuer eşlik etti.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Işık Kütahya su Yerel Haberler

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