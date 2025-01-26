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Başkale'de Miraç Kandili Coşkusu

Başkale'de Miraç Kandili Coşkusu
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Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Vatandaşlar ibadet ve dualar için Merkez Büyük Camii'nde bir araya geldi.

Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler dolup taştı.

Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Büyük Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi. Kandil programında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Miraç gecesinin öneminden bahsetti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve duaların okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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