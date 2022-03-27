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Basın Müdürü Fatih Avcı'nın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Basın Müdürü Fatih Avcı'nın acı günü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Fatih Avcı'nın babası Osman Avcı vefat etti.

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü Fatih Avcı'nın babası Osman Avcı vefat etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürü, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) eski Başkanı Gazeteci Fatih Avcı'nın babası Osman Avcı (74) rahatsızlığı nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi görürken hayatını kaybetti. Osman Avcı'nın cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığında kılınan namazın ardından dualarla defnedildi. Cenaze namazına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avcı ailesi, bazı daire müdürleri, bazı parti, sivil toplum örgütü temsilcileri, basın mensupları ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Basın Müdürü Avcı ve ailesinin, taziye için gelenleri ise Battalgazi İlçesi Göztepe Caddesi'ndeki Akın apartmanında ağırlayacağı belirtildi. - MALATYA

Basın Müdürü Fatih Avcı'nın acı günü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Fatih Avcı, Osman Avcı, Malatya, Yerel, Haberler

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