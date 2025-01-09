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Basın Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur

Basın Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur
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İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, Türk basınının kritik rolüne dikkat çekti.

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Akbilek, Türk basınının, halkın doğru bilgiye erişimini sağlama konusundaki kritik rolüne dikkat çekerek, basının doğru kaynaklardan hızlı ve tarafsız bir şekilde haber sunabilmesi için büyük bir özen gösterdiklerini söyledi.

Başkan Akbilek, "Basının bu görevini yerine getirebilmesinin temel şartı, basın özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanmasıdır. Demokrasimiz geliştikçe, basın özgürlüğü konusunda yaşanan sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Türk basınının bu değerlere bağlı kalarak çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır. Bu vesileyle bütün gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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