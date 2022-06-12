Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı - Haberler

Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı Kayseri'nin Develi ilçesinde başıboş köpeklerin kavgasını ayırmak için vatandaşlar seferber oldu. Kayseri'nin Develi ilçesinde başıboş köpeklerin kavgasını ayırmak için vatandaşlar seferber oldu. O anlar kameralarca kaydedildi. İlçe meydanında boğuşma sırasında yara alan köpeklerin seslerine dayanamayan vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Elleri ile köpekleri ayırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca sopalar ile köpekleri ayırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ayrılan köpekler daha sonra dağıldı. Yaşanan olay ise kameralara saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Kayseri Develi Yerel Haberler

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