Başbuğ Alparslan Türkeş Samsun'da dualarla anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı, Ülkücü Hareket'in kurucu lideri Alparslan Türkeş'i vefatının 29'uncu yıl dönümünde düzenlenen programla andı.

Samsun Büyük Cami'de gerçekleştirilen programda, Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Programın ardından cami çıkışında lokma hayrı gerçekleştirildi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi tarihindeki önemli yerine dikkat çekti. Mucur, "Bugün burada Başbuğumuzu vefatının 29'uncu yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. O, bizlere sadece bir isim değil; uğruna ömür adanacak bir dava ve sarsılmaz bir ahlak bırakmıştır. İşkencelere ve idamlara rağmen davasından geri adım atmayan bir iradenin evlatları olarak, bizler de baş veririz ama baş eğmeyiz" dedi.

Ülkücü hareketin "Lider, teşkilat, doktrin" ilkesine bağlı kalarak yoluna devam ettiğini belirten Mucur, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programda, Ülkücü Hareket'in kurucu liderinin emanetlerine her şartta sahip çıkılacağı ifade edildi.

MHP Samsun heyeti, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek, başta Alparslan Türkeş olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Program, akşam namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Anma programına Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Kamu-Sen Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, TÜRKAV Samsun Şube Başkanı Murat Şahin, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

