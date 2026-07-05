Başbağlar Şehitleri Anma Programında Dua ve Beraberlik Mesajları

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993 tarihinde terör örgütü tarafından katledilen 33 vatandaş, düzenlenen anma programında dualarla yad edildi.

Başbağlar Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, şehit yakınları, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında protokol üyeleri ve şehit yakınları, Başbağlar Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek 5 Temmuz 1993'te hayatını kaybeden 33 vatandaş için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Katılımcılar daha sonra şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakarak hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Anma programında konuşmalarda, Başbağlar Katliamı'nın milletin hafızasında derin izler bıraktığı vurgulanırken, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Protokol üyeleri, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek acının unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Program, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı