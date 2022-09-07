Başak Cengiz'in ailesi 10 kız öğrenciye burs verecek

İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, kızının adının verildiği Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'ndeki 10 öğrenciye burs vereceklerini bildirdi.

Başak Cengiz'in annesi ile babası Beyhan ve Avni Cengiz Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi. Karşılıklı sohbetin ardından Senato Toplantı Salonuna konuk olan anne Beyhan Cengiz, Rektör Polat'a kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.

Kızı Başak'ın herkese iyilik yapmak için koştuğunu, büyükle büyük küçükle küçük olan bir yapıya sahip olduğunu belirten anne Cengiz, "Herkes onu severdi. Acısı hala taze, biz onu sonsuza uğurladık geçici olan dünyadan. Kızım Başak Cengiz'in adını yaşatmak ve kız öğrencilerin okumasına katkı sağlamak amacıyla Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesinde eğitim gören 10 kız öğrencimize burs vereceğiz. Herkese teşekkür ederim" dedi. - KARABÜK