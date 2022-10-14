Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm programlarını iptal etti, kurtarma çalışmalarını koordine için Bartın'a gidiyor Yerel Haberler Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlama, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bölgeyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın bölgeye giderek kurtarma çalışmalarını koordine edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi. ÇALIŞMALARI BİZZAT TAKİP EDECEK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Bartın Yerel Haberler

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