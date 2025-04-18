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Bartın'da Kitap Okuma Etkinliği: Vali Arslan'a Yoğun İlgi

Bartın'da Kitap Okuma Etkinliği: Vali Arslan'a Yoğun İlgi
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Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Bartın Okuyor' projesi kapsamında kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler, Vali Nurtaç Arslan'a yoğun ilgi gösterdi. Vali Arslan, öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtladı.

Bartın'da gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde Vali Nurtaç Arslan'a çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Arslan'ın Galatasaray taraftarı olduğunu öğrenen bir öğrenci, "Victor Osimhen'i tanıyor musunuz" diye sordu.

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda "Bartın Okuyor" projesi farkındalık etkinliğinde öğrenciler, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve berberindeki il protokolü ile birlikte kitap okudu. Meydan'da kitap okuyarak, "Bartın Kitap Okuyor" yazısı oluşturan protokol ve öğrencilerin o anları ise havadan dron ile görüntülendi.

Vali Arslan'a yoğun ilgi

Etkinlikte Vali Nurtaç Arslan'ın, başarılı olmak ve zengin bir kelime dağarcığına sahip olmak için her fırsatta öğüt verdiği öğrenciler ise Vali Arslan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Vali Arslan'a sarılarak alkışlayan öğrenciler, Arslan'la özçekim de yaptı. Çocukların ilgisine karşılık veren Vali Arslan da onlarla sohbet ederek sorularına cevap verdi.

Valiye 'Victor Osimhen' sorusu

Vali Arslan'ı yakından görerek sohbet etme fırsatı bulan 2 erkek öğrenciden biri, Galatasaray taraftarı olduğunu öğrendiği Vali Arslan'a hitaben "Fatih Terim" tezahüratı yaparken, arkadaşı ise "Victor Osimhen'i tanıyor musunuz" diye sorarak, dünyaca ünlü golcünün Galatasaray'a imza atması için ikna edilmesini istedi. Oyuncuyu tanımadığını belirten Vali Arslan ise, Türk ve Müslüman masal kahramanlarının kıyafetlerini giyen öğrencilerle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin okuma projelerinin sergilendiği stant alanına doğru yöneldi.

Köylü kadınlara kitap dağıtıldı

Stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgi alan Vali Nurtaç Arslan, beraberindeki protokol ve öğrenciler, Bartın'ın tarihi Galla (Kadınlar) Pazarı'na giderek köylü kadınlara kitap dağıttı. Vali Arslan ve öğrenciler burada okuma yazması olan kadınlara ve çocuklarına bol bol kitap okumaları önerisinde bulundu.

Program kitap dağıtımının ardından sona erdi. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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