Bartın'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Bartın'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
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Bartın'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
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Bartın'da Abdipaşa yolu tüneller mevkiinde meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan müdahale ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

BARTIN - Bartın'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Abdipaşa yolu tüneller mevkiinde meydana geldi. Abdipaşa istikametinden Bartın istikametine seyir halindeki otomobil ile karşı güzergahtan gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, araç içinde sıkışan bir kişi AFAD ekiplerinin aracı kesmesi ile kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulaslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Yerel
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