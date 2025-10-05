Haberler

Bartın'da Deniz Kuvvetleri Personeline Çadır Kurma Eğitimi

Bartın'da AFAD uzmanları tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik çadır kurma eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde çadır kurulumu detaylı olarak anlatılarak uygulamalı pratik yapıldı.

Bartın'da AFAD uzmanları tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline çadır kurma eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bartın Müdürlüğü uzman personeli tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerine çadır kurma eğitimi verildi. Eğitimde çadırın kurulma aşamaları tek tek anlatılmasının ardından jandarmalar ile birlikte uygulamalı olarak çadır kurulumu yapıldı.

Ayrıca eğitimde en hızlı ve doğru çadır kurulumunun püf noktaları da anlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
