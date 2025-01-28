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Barış Saylak Görevini Seyfettin Baydar'a Devretti

Barış Saylak Görevini Seyfettin Baydar'a Devretti
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Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 5 yıl İl Müdürlüğü yapmış olan Barış Saylak, görev süresinin dolmasının ardından yeni İl Müdürü Seyfettin Baydar'a görevini devretti. Saylak, seçimler öncesi aday adayı olmak için istifa etmişti.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 5 yıl İl Müdürlüğü görevini yürüten Barış Saylak, görevini yeni İl Müdürü Seyfettin Baydar'a devretti.

2019 yılında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Veteriner Hekim Barış Saylak, 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde aday gösterilmeyen Saylak, seçimler bitmeden tekrar görevine dönmüştü.

Barış Saylak geçen hafta içinde görev süresinin dolması nedeniyle tekrar görev verilmemiş ve gerçekleştirdiği basın buluşmasında kimseye kırgın olmadığını belirtmişti. Görev süresi dolan Barış Saylak görevini bugün Muğla'nın yeni Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar'a devretti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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