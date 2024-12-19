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Barış Manço, Çankırı'da Unutulmaz Bir Gece ile Anıldı

Barış Manço, Çankırı'da Unutulmaz Bir Gece ile Anıldı
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte efsane sanatçı Barış Manço şarkıları ile anıldı. Katılımcılar, gece boyunca Manço'nun eserleriyle nostaljik anlar yaşadı.

Efsane sanatçı Barış Manço, Çankırı'da üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte şarkılarıyla anıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Müzik Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Barış Manço şarkıları ile anıldı. Barış Manço eserlerinin yer aldığı anma etkinliğinde sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinlikte seslendirilen şarkıları dinleyen vatandaşlar ve öğrenciler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Barış Manço'yu anmak istediklerini belirten Müzik Topluluğu Başkanı Tansel Baydemir, "Her çağa hitap edecek bir anma gecesi düzenlemek istedik. Yaklaşık 10 arkadaşımız bu programa bir buçuk aydır emek verdi. Çalışmalarımızda sancılı bir süreç yaşasak da sonunda ortaya güzel bir etkinlik çıktı" dedi.

Etkinliğe, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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