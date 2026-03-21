Barış Kartalı bayramlaşmanın ardından göreve kanat açtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin "en keskin gözü" Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'nın, uçuş hattında gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından görevine devam ettiğini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağının görevine kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin en keskin gözü, gökyüzündeki gururumuz Barış Kartalı Havadan İhbar ve Kontrol Uçağımız, uçuş hattında yapılan bayramlaşmanın ardından görevine kanat açtı" ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, uçuşta görevli personelin bayramlaşmasının ardından uçağın pistten havalandığı anlara yer verilirken paylaşımda, "Bayramın huzuru yüreklerde, vatan nöbeti semalarda. Milletimizin güvenliği için gece gündüz" mesajına yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı