Barbaros Çay Bahçesi yenilenen yüzüyle hizmette

ÇAY, AFYON (İHA) - Antalyalıların anılarında önemli bir yer tutan Barbaros Çay Bahçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan Barbaros Çay Bahçesi'nde başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. Antalyalıların hatıralarında önemli bir yer tutan ve denize karşı konumuyla keyifli çay sohbetlerinin gerçekleştiği Barbaros Çay Bahçesi, yeniden hizmet vermeye başladı. Açık oturma alanı 120, kapalı alan 80 olmak üzere toplam 200 kişiye hizmet verebilecek Barbaros Çay Bahçesinin, 500 metrekarelik dış bölüm alanı ise çocukların oynayabilmesi için çimlendirildi.

"Modern ve yeni yüzüyle"

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet verecek olan Barbaros Çay Bahçesi, ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Barbaros Çay Bahçesi, sunduğu hizmet ile Antalyalıların beğenisini kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek.

Barbaros bizim buluşma yerimizdi diyen vatandaş Özer Bilgi, "Çok güzel olmuş. Eski halini de çok iyi biliriz. Biz Antalyalılar olarak mutluyuz" dedi. - ANTALYA