Bandırmalı gazeteci Ata, yoğun bakımda

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gazeteci Ali Osman Ata, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

TRT Güney Marmara Temsilcisi ve Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği Başkanı, Şehir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Osman Ata, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğum bakım servisinde tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinde çalışma ofisinde aniden rahatsızlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Osman Ata, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların ilk müdahalesinde beyninde kanamadan kaynaklı kısmi felç teşhisi konarak tedavi ve müşahede amaçlı yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazeteci Ata'nın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Evli olan 63 yaşındaki Ata, bir erkek ve bir kız babası. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel