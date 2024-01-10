Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal Gazetecilerle Buluştu

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler" günü nedeniyle, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ev sahipliğinde gazetecilere kahvaltı verildi. Eti Maden Lokali'nde verilen kahvaltıda Bandırma'da görev yapan gazeteciler ağırlandı. Kaymakam Engin Aksakal, yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin toplumun doğru bilgilerle aydınlatılması noktasında büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Kaymakam Engin Aksakal konuşmasında, "Bandırma basınının, elde edilen veri ve bilgilerin vatandaşa ulaştırılması noktasında, doğru ve seviyeli haberciliği ilke edindiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlamda tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğun gündem içerisinde, göstermiş olduğunuz fedakarlık nedeniyle sizleri kutluyoruz," dedi. - BALIKESİR