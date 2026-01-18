Haberler

Bandırma'da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti

Bandırma'da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma Hasat Türk Sanat Müziği Korosu, düzenlediği Türk Sanat Müziği gecesiyle müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Koro eserleri büyük beğeni topladı.

Bandırma Hasat Türk Sanat Müziği Korosu, düzenlediği geceyle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bandırma Hasat Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği gecesi gerçekleştirdi. Koro Başkanı Hikmet Erturan'ın öncülüğünde gerçekleşen gecede, Orhan Demir yönetimindeki koro, "Girdim yarin bahçesine gül dibinde gül'izar" ve "Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın" gibi klasik Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan konserde vatandaşlar eserlere eşlik ederek, konserin keyfini çıkarttı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kahreden olay! Uzman çavuş, başından vurulmuş halde bulundu
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular