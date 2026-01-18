Bandırma'da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti

Bandırma Hasat Türk Sanat Müziği Korosu, düzenlediği geceyle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bandırma Hasat Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği gecesi gerçekleştirdi. Koro Başkanı Hikmet Erturan'ın öncülüğünde gerçekleşen gecede, Orhan Demir yönetimindeki koro, "Girdim yarin bahçesine gül dibinde gül'izar" ve "Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın" gibi klasik Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan konserde vatandaşlar eserlere eşlik ederek, konserin keyfini çıkarttı. - BALIKESİR