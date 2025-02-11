Bandırma'da Yol Duvarı Çöktü, Trafik Kontrol Altında

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 6. Ana Jet Üs Komutanlığı önündeki Bat-Çık yolun beton duvarında çökme meydana geldi. Yağmur sularının duvarda şişmeye neden olduğu tahmin edilirken, bölgedeki trafik güvenliği için önlemler alındı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 146. Şube Şefliği, olayın ardından hızla müdahalede bulunarak trafiği yan yoldan kontrollü şekilde yönlendirdi. Yetkililer, ilk olarak trafik akışını güvenli hale getirdikten sonra çökme nedenini tespit etmek için çalışmalarına başladı. Olayın ardından özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Çanakkale ve Bursa istikametine giden sürücüler ile Bandırma şehir içi trafiğini kullananlar, bölgede gecikmeler yaşadı.

Ekipler, hasar gören duvarın onarımını en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yolun normale dönmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti. - BALIKESİR