İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Bandırma'da Yol Duvarı Çöktü, Trafik Kontrol Altında

Bandırma'da Yol Duvarı Çöktü, Trafik Kontrol Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 6. Ana Jet Üs Komutanlığı önündeki Bat-Çık yolunun beton duvarında çökme meydana geldi. Yağmur sularının etkisiyle oluşan çökme sonrası trafik güvenliği için önlemler alındı ve yol trafiği kontrollü olarak yönlendirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 6. Ana Jet Üs Komutanlığı önündeki Bat-Çık yolun beton duvarında çökme meydana geldi. Yağmur sularının duvarda şişmeye neden olduğu tahmin edilirken, bölgedeki trafik güvenliği için önlemler alındı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 146. Şube Şefliği, olayın ardından hızla müdahalede bulunarak trafiği yan yoldan kontrollü şekilde yönlendirdi. Yetkililer, ilk olarak trafik akışını güvenli hale getirdikten sonra çökme nedenini tespit etmek için çalışmalarına başladı. Olayın ardından özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Çanakkale ve Bursa istikametine giden sürücüler ile Bandırma şehir içi trafiğini kullananlar, bölgede gecikmeler yaşadı.

Ekipler, hasar gören duvarın onarımını en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yolun normale dönmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu
img

Artık o paralar basılmayacak
img

Tarihi çağrı ne zaman yapılacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.