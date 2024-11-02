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Bandırma'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bandırma'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü şehirde, trafik ve deniz seferleri olumsuz yönde etkilendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah yaşanan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oldu.

Bandırma'da sis sebebiyle trafikte görüş mesafesi düşerek şehir genelinde ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Görüş mesafesi 50 metrelere kadar düşerken, özellikle şehrin belirli noktalarında trafik yoğunlaştı. Denizde de etkili olan sis sebebiyle Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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