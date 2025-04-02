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Bandırma'da Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralı

Bandırma'da Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tabelaya çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce tabelaya çarptı sonra yoldan çıktı.Sürücü kazayı hafif şekilde atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Bandırma istikametine seyir halinde olan 25 DR plakalı otomobil, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan araç, Bandırma tabelasına çarptıktan sonra yol kenarındaki yeşil alana girerek durabildi. Kazanın ardından sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Kazayla ilgili Bandırma Bölge Trafik Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geldiği noktada Bandırma tabelasının hasar aldığı ve çevrede araçtan kopan parçaların bulunduğu gözlemlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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