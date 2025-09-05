Bandırma'da Su Kesintisi Cuma Namazını Etkiledi

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Bandırma'da içme suyu temininde kullanılan bin 400'lük ana isale hattında bakım çalışması başlattı. Gönen Barajı ile Bandırma İçme Suyu Arıtma Tesisi arasındaki hat üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle, şehir genelinde su kesintisi uygulandı. Kesintinin 20 merkez ve 16 kırsal mahalleyi etkileyeceği, 7 Eylül Pazar günü saat 05.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Su kesintisi cuma namazına denk gelince vatandaşlar camilerde zorluk yaşadı. Bandırma'daki birçok caminin şadırvanında su akmadığını gören cemaat, abdest almak için alternatif yollar aradı. Bu süreçte Bandırma'nın simgelerinden biri olan tarihi Haydar Çavuş Çeşmesi, vatandaşların uğrak noktası oldu. Aynı zamanda da, bazı vatandaşlar ise market sularından abdest almak istedi.

Cuma namazını kılmak için birçok kişi çeşme başında sıraya girerek abdest aldı. Tarihi çeşmede oluşan yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşlar kesintiye hazırlıksız yakalanmanın sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti. - BALIKESİR