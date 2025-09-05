Haberler

Bandırma'da Su Kesintisi Cuma Namazını Etkiledi

Bandırma'da Su Kesintisi Cuma Namazını Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bandırma'da içme suyu hattında bakım çalışması nedeniyle su kesintisi uyguladı. Kesinti sırasında camilerde zorluk yaşayan vatandaşlar, tarihi Haydar Çavuş Çeşmesi'nde abdest almak zorunda kaldı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Bandırma'da içme suyu temininde kullanılan bin 400'lük ana isale hattında bakım çalışması başlattı. Gönen Barajı ile Bandırma İçme Suyu Arıtma Tesisi arasındaki hat üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle, şehir genelinde su kesintisi uygulandı. Kesintinin 20 merkez ve 16 kırsal mahalleyi etkileyeceği, 7 Eylül Pazar günü saat 05.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Su kesintisi cuma namazına denk gelince vatandaşlar camilerde zorluk yaşadı. Bandırma'daki birçok caminin şadırvanında su akmadığını gören cemaat, abdest almak için alternatif yollar aradı. Bu süreçte Bandırma'nın simgelerinden biri olan tarihi Haydar Çavuş Çeşmesi, vatandaşların uğrak noktası oldu. Aynı zamanda da, bazı vatandaşlar ise market sularından abdest almak istedi.

Cuma namazını kılmak için birçok kişi çeşme başında sıraya girerek abdest aldı. Tarihi çeşmede oluşan yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşlar kesintiye hazırlıksız yakalanmanın sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti

Otomotiv, plastik, yapı! Türkiye'nin dev grubu konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.