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Bandırma'da Kadir Gecesi İbaresiyle Camiler Doldu Taştı

Bandırma'da Kadir Gecesi İbaresiyle Camiler Doldu Taştı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Haydar Çavuş Camii'nde toplanan insanlar, ibadetlerini gerçekleştirerek dua etti ve Kadir Gecesi'nin anlamı üzerine bilgi verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti.

İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde Bandırmalılar camilere akın etti. Haydar Çavuş Camii'ne gelen vatandaşlar cami içi avlusu ve çevresindeki alanları doldurdu, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti ve gece boyunca ibadetlerini sürdürdü. Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan da cemaate hitap ederek Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Ardından tüm İslam alemi için dualar etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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